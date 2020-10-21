Ереван, , 10:01 — REGNUM Для обсуждения ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе, отправился в Брюссель с рабочим визитом президент Армении Армен Саркисян. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба армянского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

Уточняется, что во время данного визита Саркисян встретится с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, а также с другими высокопоставленными лицами ЕС.

«С руководителями европейских структур Саркисян планирует обсудить агрессию Азербайджана в отношении Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей клубных и национальных команд в Армении и Азербайджане.