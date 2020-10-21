Женева, Швейцария, , 00:53 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей клубных и национальных команд в Армении и Азербайджане, сообщили 20 октября в пресс-службе организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия – все новости»

Решение принято исполнительным комитетом УЕФА. Там полагают, что сейчас из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, в которых участвуют обе страны, не выполняются условия для проведения матчей под эгидой союза.

Этим же решением федерациям футбола Армении и Азербайджана рекомендуется предложить альтернативные места для проведения домашних матчей под эгидой УЕФА.

В союзе подчеркнули, что внимательно следили развитием конфликта, и ранее уже перенесли на нейтральные поля матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА и два матча Лиги наций УЕФА.

Читайте ранее в этом сюжете: В УЕФА не планируют переносить матчи сборных Армении и Азербайджана