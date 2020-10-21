Бишкек, , 09:49 — REGNUM Прошение об отставке подал генеральный прокурор Киргизской республики Откурбек Джамшитов. Об этом 21 октября рассказал журналистам депутат Мирлан Бакиров.

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«Вопрос отставки генпрокурора будет сегодня рассмотрен парламентом республики», — заявил народный избранник.

При этом, как рассказал другой депутат — Талант Мамытов — новым кандидатом на данную должность станет депутат Курманкул Зулушев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Центризбиркоме Киргизии сообщили, что повторные выборы депутатов парламента Киргизии будут проведены в стране 20 декабря текущего года.