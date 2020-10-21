Бишкек, , 08:50 — REGNUM Повторные выборы депутатов парламента Киргизии будут проведены в стране 20 декабря текущего года. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

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"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики на своем заседании 21 октября 2020 года постановила назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской Республики нового созыва на воскресенье, 20 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на заседании ЦИК страны был утвержден календарный план основных организационно-практических мероприятий и смета расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов.

Напомним, выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий, из которых только четыре смогли преодолеть 7-процентный барьер. Затем, 5 октября в столице страны начались беспорядке, которые привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова. На фоне данных событий в ЦИК признали итоги первых выборов в парламент недействительными, так как в ходе их проведения партии занимались массовым подкупом избирателей.

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