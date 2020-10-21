Бишкек, , 09:46 — REGNUM Россия сыграла особую роль в стабилизации ситуации в Киргизии, которая обострилась после выборов президента страны. Об этом сегодня, 21 октября, в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Бишкеке Николаем Удовиченко заявил исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

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Глава государства отметил, что республика, «как и прежде, придаёт большое значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией».

Садыр Жапаров добавил, что внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась.

Дмитрия Козака». «Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции, — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба правительства Киргизии. — Здесь хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Киргизии, включая особую роль спецпредставителя президента России

И.о. президента республики выразил российской стороне благодарность «за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Киргизию».

«Как и прежде, Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны», — подчеркнул Жапаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в парламент Киргизии, которые прошли в республике 4 октября, в Бишкеке начались беспорядки, которые привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.

На фоне этих событий ЦИК признал итоги первых выборов в парламент недействительными, так как в ходе их проведения партии занимались массовым подкупом избирателей. Повторные выборы депутатов парламента Киргизии будут проведены в стране 20 декабря 2020 года.

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