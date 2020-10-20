Бишкек, , 08:25 — REGNUM Верховный суд Киргизии оправдал исполняющего обязанности президента республики Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году, сообщили в пресс-службе суда.

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«Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении. Верховный суд также оправдал бывшего депутата Талгата Мамытова и экс-председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.

Отмечается, что коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года. Постановление Верховного суда от 6 августа 2013 года отменено.

Напомним, Садыр Жапаров, Талгат Мамытов и Камчыбек Ташиев были задержаны в 2012 году при попытке штурма здания парламента во время митинга оппозиции на центральной площади Бишкека.

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