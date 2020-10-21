Баку, , 09:04 — REGNUM Военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались на протяжении всего дня 20 октября, а также в ночь на 21 октября. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем утверждается, что армянская сторона обстреляла оборонительные позиции ВС Азербайджана с использованием стрелкового оружия, минометов и артиллерии, и в результате действий азербайджанской армии подразделения армянских вооруженных сил были вынуждены отступить.

Также указывается, что в результате боев были выведены из строя три артиллерийские установки, несколько минометов и 3 грузовых автомобиля с личным составом ВС Армении.

«Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку на всей протяженности фронта», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что подразделения ВС Армении с утра 21 октября обстреливают Тертерский район Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.