Варшава, , 13:31 — REGNUM Проводимая в жизнь в настоящее время внешняя политика Белоруссии не отвечает национальным интересам и должна быть пересмотрена. Такое мнение 20 октября высказала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своей речи на церемонии по случаю начала учебного года в Колледже Европы в польском Натолине.

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«Текущая политика больше не отвечает национальным интересам страны. Вместо этого она обслуживает индивидуальные интересы одного человека», — приводит ее слова ТАСС.

Также она указала, Белоруссии нужно «разнообразить свою внешнюю политику» для того, чтобы повысить «ее стратегическую независимость и автономность».

«Все белорусы считают суверенитет и независимость своей страны самыми важными ценностями», — отметила Тихановская и добавила, что намерена сохранить дружественные отношения со всеми соседями и партнерами на международной арене.

«Взаимодействие между демократической Белоруссией и ЕС будет базироваться на наших общих ценностях верховенства права, демократии, уважения человеческого достоинства в равенстве», — также уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий сообщил, что с 18 августа по 18 октября включительно в Польшу прибыли 707 жителей Белоруссии в связи с политическим кризисом в республике.