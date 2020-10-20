Варшава, , 09:23 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецкий сообщил, что с 18 августа по 18 октября включительно в Польшу прибыли 707 жителей Белоруссии в связи с политическим кризисом в республике. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»В связи с политическим кризисом в Белоруссии более семисот граждан этой страны приехали в Польшу благодаря в том числе гуманитарным визам или процедуре предоставления международной защиты», — сообщил Гродецкий.

По его словам, в настоящее время 399 белорусов приехали в Польшу по гуманитарным визам. При этом польские консулы выдали таких виз в несколько раз больше. Они бесплатные и долгосрочные, действительны до одного года. Белорусы получают их в ускоренном и упрощенном порядке.

Он добавил, что 170 белорусов обратились за международной защитой на территории Республики Польша, а 74 человека заявили, что подавали такое ходатайство. За данную процедуру отвечает Управление по делам иностранцев Польши. В случае еще с 64 белорусскими гражданами индивидуальное согласие на въезд в Польшу дал начальник Пограничной службы, что разрешено ст. 32 Закона об иностранцах. Такие ситуации возникают, когда, например, иностранное лицо, въезжающее в Польшу, не имеет права на въезд на территорию республики, не имея визы, отметил он.

В свою очередь, 119 белорусских граждан въехали в страну по визе, полученной для участия в программе «Польша. Деловая гавань». Уже выдано более 950 виз этого типа.

Программа «Польша. Деловая гавань» координируется министерством развития и Польским агентством по инвестициям и торговле в сотрудничестве с GovTech Polska при администрации премьер-министра, Польским агентством развития предпринимательства, а также Startup Hub Poland.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста активистов, которые недовольны итогами президентских выборов.