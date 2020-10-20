Баку, , 11:59 — REGNUM Общее количество пострадавших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 291. Об этом 20 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погиб 61 мирный житель, ранен 291», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине были нанесены повреждения 382 объектам гражданского назначения, 1941 частному дому и 90 жилым зданиям.

При этом ранее азербайджанская генпрокуратура сообщала о 61 погибшем и 282 раненых мирных жителях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что авиация и артиллерия применяются ВС Азербайджана на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.