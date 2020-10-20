Ереван, , 10:21 — REGNUM Авиация и артиллерия применяются ВС Азербайджана на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом 20 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"На северном направлении линии соприкосновения противник применяет авиацию и артиллерию», — говорится в сообщении Степанян.

Также указывается, что в данный момент на южном направлении на линии соприкосновения продолжаются интенсивные и тяжелые бои и уточняется, что армия обороны Нагорного Карабаха «принимает меры для пресечения атак противника».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что военные действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались в течение 19 октября, а также в ночь на 20 октября.