Бишкек, , 07:11 — REGNUM Экс-замглавы аппарата правительства Киргизии Бакытбек Калмуратов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти ГКНБ была установлена причастность к получению взятки в особо крупном размере экс-заместителя руководителя аппарата правительства», — сообщает ведомство.

Отмечается, что помимо Калмуратова задержан бывший замглавы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Эмиль Жамгырчиев. Его подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с расследованием дела по контрабанде. В настоящее время в отношении задержанных проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента страны Садыра Жапарова по делу о попытке госпереворота в 2013 году. Местные СМИ утверждали, что суд оправдал политика с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

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