Минск, , 15:56 — REGNUM Ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего претендента на пост президента Белоруссии, экс-банкира Виктора Бабарико подала его защита. Об этом 19 октября сообщил один из адвокатов Бабрико Дмитрий Лаевский в своем Telegram-канале.

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«Шестнадцатого октября 2020 года мы с коллегой — адвокатом Александром Пыльченко направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Виктора Бабарико по всем предъявленным ему обвинениям», — написал в своем сообщении адвокат.

Кроме того, он отметил, что ходатайство поступило в следственное управление 19 октября и уточнил, что такое требование защита выдвинула в связи с отсутствием «оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей уголовного кодекса».

«Большое внимание уделили тому, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается», — также написал Лаевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Лилия Власова, принимавшая участие 10 октября во встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, освобождена из СИЗО и находится под домашним арестом.