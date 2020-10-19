Минск, , 14:58 — REGNUM В настоящее время член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Лилия Власова, принимавшая участие 10 октября во встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, освобождена из СИЗО и находится под домашним арестом. Об этом 19 октября сообщает белорусский портал Tut. by со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского, ранее также освобожденного из-под ареста.

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«Член президиума КС Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ», — говорится в сообщении и уточняется, что оппозиционерка была отпущена под домашний арест ещё вечером 16 октября.

Также напоминается, что член КС белорусской оппозиции Лилия Власова была задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля страны 31 августа, когда ее вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии (Уклонение от уплаты налогов), максимальный срок наказания по которой составляет до 7 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске из-под ареста освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, присутствовавший на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ республики.