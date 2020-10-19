Москва, , 14:52 — REGNUM Россия, Азербайджан и Армения близки к тому, чтобы согласовать механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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Он подчеркнул, что создание механизма контроля необходимо для того, чтобы перемирие заработало. Ранее принятые документы не позволили кардинально изменить ситуацию. Минобороны России, его коллеги из Азербайджана и Армении активно над этим работают.

«Надеюсь, в самое ближайшее время будет согласован такой механизм», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России заявил, что самое главное сейчас — прекратить нагнетать конфронтационную риторику вокруг обстановки в Нагорном Карабахе.

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