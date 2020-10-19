Москва, , 14:22 — REGNUM Первый необходимый шаг для того, чтобы перейти к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, состоит в прекращшении конфронтационной риторики и боевых действий. Об этом 19 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Москве.

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"Убеждены, что сейчас главное — и, наверное, это не требует больших усилий — прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий», — заявил Лавров.

Об этом российская сторона проинформировал коллег из Секретариата Совета Европы.

«Следующий абсолютно необходимый шаг — его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики — это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», — продолжил министр.