Ереван, , 13:26 — REGNUM Депутат Национального собрания Армении от правящей в стране фракции «Мой шаг», председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян получил ранение в Нагорном Карабахе. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости со ссылкой коллегу Микаеляна по фракции Артака Манукяна.

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«Микаелян получил осколочное ранение», — заявил Манукян.

Также он уточнил, что в настоящее время жизни Микаеляна ничего не угрожает и добавил, что раненый депутат находится в госпитале в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия и Турция обсуждают вопрос об участии иностранных наемников в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.