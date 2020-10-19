Москва, , 12:28 — REGNUM Россия и Турция обсуждают вопрос об участии иностранных наемников в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом 19 октября заявил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

По его словам, Москва подняла этот вопрос во время контактов с турецкой стороной. «Мы обсуждаем все вопросы», — сказал Богданов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 15 октября газета The Washington Post написала, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 52 наемника из Сирии. Азербайджанская сторона отрицает участие наемников в вооруженном конфликте.

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