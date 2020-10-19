Ереван, , 10:37 — REGNUM Неудавшаяся попытка организации танковой атаки в Карабахе была произведена 18 октября со стороны ВС Азербайджана. Об этом 19 октября заявил представитель минобороны Армении Аргун Ованнисян, его слова приводит информационный центр «Арцах».

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"Восемнадцатого октября вооруженные силы Азербайджана нанесли танковый удар в южном направлении, используя семь танков, в том числе один Т-90, и пять бронетранспортеров», — сказал Ованнисян.

Также он отметил, что с помощью этого азербайджанские ВС пытались с помощью быстрой атаки огнем и психологического давления на личный состав подразделений армии обороны Нагорного Карабаха обеспечить себе прорыв на ключевом участке на линии соприкосновения.

«Атака была сорвана, противник отброшен на несколько километров», — заключил представитель минобороны Армении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе азербайджанского минобороны сообщили, что в настоящее время ВС Армении подвергают обстрелу районы Азербайджана, расположенные около Нагорного Карабаха.