Ереван, 19 октября 2020, 10:37 — REGNUM Неудавшаяся попытка организации танковой атаки в Карабахе была произведена 18 октября со стороны ВС Азербайджана. Об этом 19 октября заявил представитель минобороны Армении Аргун Ованнисян, его слова приводит информационный центр «Арцах».
Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»
"Восемнадцатого октября вооруженные силы Азербайджана нанесли танковый удар в южном направлении, используя семь танков, в том числе один Т-90, и пять бронетранспортеров», — сказал Ованнисян.
Также он отметил, что с помощью этого азербайджанские ВС пытались с помощью быстрой атаки огнем и психологического давления на личный состав подразделений армии обороны Нагорного Карабаха обеспечить себе прорыв на ключевом участке на линии соприкосновения.
«Атака была сорвана, противник отброшен на несколько километров», — заключил представитель минобороны Армении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе азербайджанского минобороны сообщили, что в настоящее время ВС Армении подвергают обстрелу районы Азербайджана, расположенные около Нагорного Карабаха.