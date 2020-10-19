Баку, 19 октября 2020, 09:07 — REGNUM В настоящее время ВС Армении повергают обстрелу районы Азербайджана, расположенные около Нагорного Карабаха. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.
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«В течение ночи вооруженные силы Армении подвергали обстрелу из минометов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что утра 19 октября территория Агджабединского района также стала подвергаться обстрелу
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщила о возобновлении ракетно-артиллерийских обстрелов ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.