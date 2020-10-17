Гянджа, Азербайджан, 17 октября 2020, 05:07 — REGNUM Второй ракетный удар по городу Гянджа (Азербайджан), находящему вдали от зоны боевых действий, осуществлён в ночь на 17 октября, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя азербайджанской полиции.
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Отмечается, что удар был нанесён по домам в Кяпязском районе города.
«Один человек погиб здесь, ранены как минимум десять», — сообщил представитель правоохранительного ведомства.
В результате атаки несколько домов были разрушены полностью, другие строения неподалёку получили серьезные повреждения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ракетного обстрела домов в центральной части Гянджи погибли 12 человек, свыше 40 — получили ранения. На месте ведутся спасательные работы.
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