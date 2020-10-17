Гянджа, Азербайджан, , 01:23 — REGNUM По меньшей мере 20 домов мирных жителей в азербайджанском городе Гянджа превратились в руины после ракетного обстрела со стороны Армении, написал 17 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

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В своей публикации он разместил видео с места событий.

https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1317220891110051840

«Ни в чем не повинные мирные жители второго по величине города Азербайджана подвергаются неизбирательной и прицельной ракетной атаке Армении», — написал Гаджиев.

Ранее власти Азербайджана заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявления о том, что удары наносились с территории республики.

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