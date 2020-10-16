Брюссель, 16 октября 2020, 17:54 — REGNUM Страны Европейского союза пока не намерены принимать санкции против Турции за её действия в Восточном Средиземноморье, 16 октября сообщает агентство Reuters.
Несмотря на настойчивые просьбы Греции и Кипра представители Франции и Германии также ограничились резкой риторикой в отношении Турции, но отказались выдвинуть какой-либо ультиматум.
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