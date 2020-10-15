Париж, , 15:35 — REGNUM Министры иностранных дел Франции и Германии назвали действия Турции в Средиземном море как «неприемлемые». Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел Франции, Германии и Польши главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас заявили, что действия Турции в Восточном Средиземноморье «неприемлемы» и могут стать причиной введения санкций Евросоюза против Анкары, если она «не вернется на путь диалога».

"Со стороны Турции мы постоянно видим провокационные действия, которые больше не возможно игнорировать», — пояснил Ле Дриан.

«Мы хотели бы, чтобы Турция объяснила нам мотивы своих действий», — добавил он.

Напомним, 12 октября МИД Франции выразил озабоченность отправкой турецкого разведывательного судна в Средиземное море, где сохраняется напряженность между государством — членом Евросоюза Грецией и Турцией.

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