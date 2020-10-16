Кемерово, , 14:01 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольга Турбаба заразилась коронавирусом. Информацию подтвердили в региональной администрации.

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«Да, это правда», — сообщил редакции «Сибдепо» официальный представитель ведомства.

Уточняется, что ещё один замглавы Кузбасса Алексей Цигельник находится на изоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 16 октября, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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