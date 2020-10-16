Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 октября, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 57, Киселевск — 18, Осинники — 18, Мыски — 16, Междуреченск — 12, Кемерово — десять, Анжеро-Судженск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Полысаево — шесть, Калтан — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Прокопьевск — три, Беловский МР — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Таштагольский МР — два, Белово — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Яйский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 128 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 12 761 случаев заражения коронавирусом, 8669 человек вылечились, 165 скончались.