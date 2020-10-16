Москва, , 13:19 — REGNUM Оперативное совещание с участием постоянных членов Совета безопасности РФ намерен провести 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скоро он (президент Путин) планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков уточнил, что у главы государства также намечены на 16 октября непубличные встречи и мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день пандемия коронавируса в России распространяется очень сильно.