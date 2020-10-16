Минск, , 11:48 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может получить в республике до пяти лет лишения свободы по части 3 статьи 361 белорусского УК, по которой она объявлена в розыск. Это следует из УК Республики Белоруссия.

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По указанной статье 361 УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия», куда также входят публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя страны, часть 3 которой подразумевает это же с использованием СМИ и интернета, такие действия «наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет» лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в межгосударственный розыск экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была объявлена властями страны за призывы к свержению конституционного строя в республике.