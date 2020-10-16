Москва, , 10:49 — REGNUM За призывы к свержению конституционного строя в Белоруссии объявлена властями страны в межгосударственный розыск экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Об этом 16 октября сообщили в МВД России, ответ на запрос которого приводит РИА Новости.

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«В розыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Белоруссия за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в нем уточняется, что данная статья называется «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия», куда также входят публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.