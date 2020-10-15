Москва, , 17:15 — REGNUM Москва призывает министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила на брифинге 15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Призываем главу МИД ФРГ воздерживаться от вмешательства словом и делом во внутренние дела союзного нам государства», — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что «белорусы не нуждаются в инструкциях ни из Берлина, ни из какой-либо чужой столицы, чтобы прийти к согласию по волнующим их общественно значимым вопросам».

Представитель МИД России также подчеркнула, что «агрессивные интервенции коллективного Запада во внутриполитические процессы третьих стран», как правило, приводят к появлению новых кризисных очагов в мире.