Бишкек, , 09:19 — REGNUM Дефицит бюджета Киргизии на конец текущего года может вырасти до суммы от $375 млн до $625 млн. Об этом 16 октября сообщил ТАСС глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.

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По словам Казакбаева, на данный момент является очень важным, чтобы политическая ситуация в Киргизии максимально возможно быстро стала стабильной, так как социально-экономическое положение страны очень непростое.

«Ожидается огромный — от 30 до 50 млрд сомов ($375 — $625 млн) — дефицит бюджета страны на конец года», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подавший в отставку с поста президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста как перед народом страны, так и перед Богом.