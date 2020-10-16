Бишкек, , 09:10 — REGNUM Подавший в отставку с поста президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста, как перед народом страны, так и перед Богом. Он сказал об этом 16 октября во время заседания парламента республики, текст его речи приводит пресс-служба киргизского лидера.

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"Я чист перед Всевышним, перед своим народом», — заявил он, добавив, что принял решение уйти с поста президента для того, чтобы сохранить мир в Киргизии и не допустить раскола в обществе.

Также Жээнбеков указал, что ему очевидно, что в киргизском обществе по-разному воспринимают его решение об уходе.

«Было ли оно верным или нет — покажет история и время», — уточнил экс-президент страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ЦИК Киргизии сообщили, что выборы депутатов парламента Киргизии могут состояться 20 декабря текущего года, а выборы президента республики — 17 января 2021 года.