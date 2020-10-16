Бишкек, , 08:19 — REGNUM Выборы депутатов парламента Киргизии могут состоятся 20 декабря текущего года, а выборы президента республики — 17 января 2021 года. Об этом 16 октября сообщила журналистам глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

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"Парламентские выборы могут пройти 20 декабря», — сказала она.

Также Шайлдабекова указала, что, возможно, выборы президента Киргизии могут состояться 17 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подавший в отставку с поста президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании парламента.