Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Судебный комитет Сената вызвал для объяснений главу Twitter Джека Дорси из-за блокировки аккаунта предвыборного штаба президента США Дональд Трампа.

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«Власть, стоящая за этими платформами, достигла действительно опасного уровня» , — заявила глава комитета сенатор Линдси Грэм.

Республиканцы в Сенате обвинили Twitter в «беспрецедентном» вмешательстве в выборы и заявили о подготовке иска в суд. Одновременно комитет по национальной безопасности занялся проверкой расследования New York Post, которое стало причиной блокировок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Twitter и Facebook заблокировали в соцсетях распространение статьи New York Post о коррупционных связях на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В ходе блокировок были, в частности, «заморожены» аккаунты предвыборного штаба Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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