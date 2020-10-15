Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Сенаторы-республиканцы обвинили Twitter во вмешательстве в выборы из-за блокировки аккаунта предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, 15 октября передает Fox News.

«Это не имеет прецедентов в истории демократии. Судебный комитет Сената хочет знать, что происходит, чёрт возьми?» — заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Сенаторы Круз, Линдси Грэм и Джош Хоули потребовали от руководителей Twitter и Facebook дать показания перед сенатским комитетом, а также заявили о готовящемся партией иске в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Twitter и Facebook заблокировали распространение в соцсетях расследования New York Post о коррупционных связях сына Джо Байдена с украинскими бизнесменами.

При этом сеть микроблогов Twitter заморозила аккаунты предвыборного штаба Трампа и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани за репост статьи New York Post.

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