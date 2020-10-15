Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Twitter и Facebook «заморозить» аккаунт его предвыборного штаба закончится «большим судебным разбирательством», 15 октября сообщает агентство Reuters.

«Это всё закончится большим судебным разбирательством, могут произойти очень серьезные вещи, которых я бы предпочел не делать, но, вероятно, придется» , — заявил Трамп.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа за публикацию статьи New York Post, связанной с коррупционным скандалом на Украине вокруг сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Также сервис микроблогов наложил аналогичные ограничения на аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани после того, как она поделилась статьей New York Post.

Twitter заявил, что публикация нарушали его политику в отношении «взломанных материалов», которая запрещает распространение контента, содержащего личную информацию или коммерческую тайну, полученного путем взлома.

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