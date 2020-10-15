Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента-демократа Джо Байдена, однако по-прежнему гораздо менее популярен среди опрашиваемых избирателей, 15 октября передает NBC.

Согласно опросу NBC и The Wall Street Journal, уровень поддержки Трампа составляет 42%, Байдена — 53%. Неделей ранее разрыв между кандидатами составлял 14%.

Отметим, согласно опросу Ipsos-Reuters, результаты которого были обнародованы днем ранее, Трамп сократил отставание от Байдена до 10%. Действующего президента поддерживают 43% опрошенных избирателей.

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