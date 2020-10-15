Минск, , 15:19 — REGNUM Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2020», которые проходят в Белоруссии, не связаны с внутренней ситуацией в этом государстве. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась 15 октября по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Он отметил, что 16 октября пройдёт завершающий этап учений, их формат немного изменён. Зась поблагодарил Лукашенко за возможность проведения манёвров на белорусской территории.

«Это плановое учение, никак не связанное с той ситуацией, которая сейчас складывается в Беларуси», — цитирует Зася агентство БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Нерушимое братство» стартовали в Белоруссии 12 октября. В них задействованы более 900 человек и свыше 120 единиц техники.

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