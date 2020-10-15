Минск, , 12:32 — REGNUM Комплексные тактические военные учения, которые были проведены на западе Белоруссии в августе текущего года, «образумили» внешние силы, показав, что у Минска есть «хороший кулак». Об этом 15 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске, передает агентство БелТА.

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Как напомнил Лукашенко, несколько лет назад в республике была принята новая военная доктрина, куда в качестве угроз были включены гибридная война и цветная революция, что, по его мнению, и могло произойти в Белоруссии, и поэтому власти вынуждены были реагировать и также демонстрировать силу.

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что внутренняя белорусская ситуация осложнена вмешательством извне, без которого в стране никогда бы ничего подобного не произошло.