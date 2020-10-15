Бишкек, , 13:04 — REGNUM После отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова его полномочия переходят к спикеру Жогорку Кенеш (парламент страны). Об этом 15 октября сообщил депутат законодательного собрания республики Дастан Бекешев, его слова приводит «Интерфакс».

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Как подчеркнул Бекешев, такой порядок предусмотрен по конституции Киргизской республики.

При этом ранее, 13 октября, депутаты парламента Киргизии выбрали большинством голосов на должность нового спикера Жогорку Кенеш Каната Исаева, являющегося главой проправительственной фракции «Кыргызстан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России приостановили предоставление любой финансовой помощи Киргизии до тех пор, пока в республике не стабилизируется общественно-политическая ситуация.

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