Степанакерт, , 10:40 — REGNUM Мирные инициативы России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) торпедируются Азербайджаном. Об этом 15 октября говорится в заявлении МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в Telegram-канале ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

"В условиях, когда азербайджанские власти, поддерживаемые Турцией и международными террористами и оставаясь безнаказанными, потеряли чувство реальности и преднамеренно торпедируют мирные инициативы Российской Федерации и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственным действенным способом остановить эскалацию насилия, спасти многочисленные человеческие жизни и обеспечить долгосрочный и прочный мир в регионе является международное признание независимости Республики», — говорится в сообщении.

Также МИД НКР решительным образом осудил обстрел азербайджанской стороной находящегося в северо-восточной части НКР госпиталя, где проходили лечение и гражданские лица, заявив, что такое грубое нарушение законов и обычаев войны очередным образом говорит о том, что для достижения своих геополитических целей «тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов» не будет останавливаться «ни перед какими преступлениями».

Кроме того, Азербайджан обвиняется не только в нарушении режима перемирия, но и в целенаправленном расширении масштабов и географии его агрессии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что интенсивный обстрел возобновили утром 15 октября на северном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана.