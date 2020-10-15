Ереван, , 10:08 — REGNUM Интенсивный обстрел возобновили утром 15 октября на северном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана. Об этом 15 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях», — говорится в сообщении Степанян.

Также она отметила, что в течение ночи на 15 октября в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась «относительно стабильная напряженная ситуация».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджан сообщили, что четыре района республики, расположенные вокруг Нагорного Карабаха, в настоящее время подвергаются обстрелу с армянской стороны.