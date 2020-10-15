Степанакерт, , 07:02 — REGNUM Впервые с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Степанакерте ни разу за сутки не объявили воздушную тревогу, передаёт 15 октября РЕН-ТВ.

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Обстрелы столицы Нагорно-Карабахской Республики со стороны Азербайджана велись постоянно, начиная с 27 сентября. В некоторые дни сирены, предупреждающие жителей об опасности, срабатывали каждые несколько часов.

Несмотря на тихие сутки, обстановка в зоне конфликта по-прежнему остается напряженной. Накануне в министерстве обороны Армении сообщили об ударе Вооружённых сил Азербайджана по военной технике, использовавшейся во время боевого дежурства в самой Армении.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжаются интенсивные бои. Обе стороны применяют широкий спектр тяжелого вооружения вплоть до ракетных комплексов тактического назначения и несут тяжелые потери.

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