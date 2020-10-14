Ереван, , 10:04 — REGNUM ВС Азербайджана 14 октября был нанесен удар по военной технике, использовавшейся армянскими ВС во время боевого дежурства на территории Республики Армения, только на основе предположения о том, что якобы данная техника была готова нанести удар по азербайджанским мирным населенным пунктам. Об этом 14 октября сообщается в заявлении минобороны Армении.

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"14 октября вооруженные силы Азербайджана атаковали военную технику, выполняющую воинскую службу на территории Республики Армения, Карвачар, исходя лишь из предположений, что эта техника была готова к удару по мирным поселениям Азербайджана», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что данное утверждение азербайджанского минобороны не может иметь никакого оправдания, так как фактически военное руководство этой страны позволяет себе нацелиться на военную технику, которая была расположена на армянской территории и выполняла боевое дежурство, на основе только предположений.

Кроме того, уточняется, что до этого момента с территории Армении по территории Азербайджана не было выпущено ни одной ракеты, снаряда или пули, однако теперь ВС Армении оставляют за собой право на нападение на любой военный объект или военную технику на территории Азербайджана, исходя из той же логики.

Помимо этого, ответственность за изменение зоны боевых действий и их логики возлагается на военно-политическое руководство Азербайджана.

«К счастью, жертв и раненых нет», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков были переправлены в район Нагорного Карабаха для участия в боях между Азербайджаном и Арменией.