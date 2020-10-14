Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Директор Национального института здоровья (NIH) Энтони Фаучи подтвердил, что президент США Дональд Трамп больше не заразен, 14 октября передает NBC.

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Согласно заявлению, после лабораторных исследований NIH «с высокой долей вероятности» установлено, что Трамп больше «не распространяет инфекционный вирус».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Трамп был госпитализирован с COVID-19, 5 октября американский президент был выписан из госпиталя Уолтера Рида и объявил о полном исцелении.

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