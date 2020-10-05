Вашингтон, 5 октября 2020, 21:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что чувствует себя хорошо и вечером покидает госпиталь Уолтера Рида, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.
COVID-19 был подтвержден у Трампа и его жены Мелании 2 октября. Первая леди помещена на карантин в Белом доме, президенту потребовалась госпитализация.
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