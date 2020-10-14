Анкара, , 14:18 — REGNUM Минская группа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна закончить переговоры и «вернуть территории» Азербайджану. Об этом 14 октября заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте.

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По словам Эрдогана, азербайджанская сторона только лишь «требует возвращения оккупированных территорий», однако Минская группа ОБСЕ, в частности США, Франция и Россия, данный процесс, по мнению турецкого лидера, затягивают.

«Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу», — сказал он.

При этом президент Турции выступил с утверждением, что Турция не отправляла боевиков оппозиции из Сирии в Азербайджан.

«Никто не говорит о тех вооружениях, которые поставлялись из России и Франции в Армению, но они обвиняют Азербайджан в использовании сирийских бойцов. У сирийцев есть дела в своей родной стране, они бы туда не поехали», — уточнил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не будет сотрудничать со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской Республики.