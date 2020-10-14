Баку, , 13:33 — REGNUM Азербайджан не будет сотрудничать со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской Республики. Такое заявление в интервью турецкому телеканалу Haber Turk сделал президент республики Ильхам Алиев.

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Глава государства подчеркнул, что если это произойдёт, то Баку приостановит все дипломатические отношения с этим государством.

«Я не верю, что какая-либо страна признает НКР. Потому что спустя уже час мы приостановим все дипломатические отношения с этой страной. Это категорично», — добавил азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов с обоих сторон продолжаются до сих пор.

10 октября после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако объявленный режим прекращения огня был практически сразу нарушен. Армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в новых нападениях.