Ереван, , 11:09 — REGNUM Штурмовик ВВС Азербайджана Су-25 был сбит подразделениями ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в зоне конфликта. Об этом 14 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25», — говорится в сообщении Степанян.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что войска страны соблюдают режим прекращения огня.