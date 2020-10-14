Баку, , 10:11 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщило, что войска страны соблюдают режим прекращения огня. Об этом 14 октября передает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

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«Войска азербайджанской Армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ночь с 13 на 14 октября на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях на линии соприкосновения обстановка оставалась напряженной.

«Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери», — также утверждается в сообщении.

При этом отмечается, что в результате этих действий подразделений армии Азербайджана «были уничтожены и выведены из строя пять танков Т-72, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Оса-АКМ», одна БМП-2, одна зенитная пушка КС-19, две гаубицы Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники».

Кроме того, сообщается, что в данный момент территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов страны обстреливаются с армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана 14 октября был нанесен удар по военной технике, использовавшейся армянскими ВС во время боевого дежурства на территории Республики Армения, только на основе предположения о том, что якобы данная техника была готова нанести удар по азербайджанским мирным населенным пунктам.